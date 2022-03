Ucraina: ministro Difesa Reznikov, esercito russo commette crimini perché teme sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo teme la sconfitta, pertanto ha iniziato a commettere crimini contro l'umanità, bombardando ospedali e uccidendo donne e bambini. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, sulla propria pagina Facebook, aggiungendo che quello russo non è più un esercito, ma è composto da "comuni codardi e terroristi". Reznikov ha poi sottolineato la resistenza dell'Ucraina verso gli attacchi russi per un'intera settimana, nonostante lo scetticismo generale, anche da parte degli stessi alleati di Kiev. "Ci saranno sangue, lacrime, dolore, ma ora più che mai abbiamo tutte le ragioni per avere fiducia. Vinceremo sicuramente", ha concluso il ministro. (Kiu)