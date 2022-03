Ucraina: ministra Difesa spagnola annuncia invio domani di un carico di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna invierà domani in Polonia due aerei militari con un totale di 1.370 lanciagranate anticarro, 700 mila cartucce per armi automatiche, oltre a mitragliatrici leggere che atterreranno "in un punto vicino al confine ucraino". Lo ha annunciato la ministra delle Difesa di Madrid, Margarita Robles, in alcune dichiarazioni all'emittente televisiva "Antena 3", spiegando che questa spedizione permetterà una difese "molto individualizzata" che può essere utilizzata da "persone che non hanno una grande esperienza nell'uso delle armi". In merito al cambio di posizione dell'esecutivo che in un primo momento aveva intenzione di fornire solo materiale umanitario, Robles ha spiegato che data "l'evoluzione degli eventi" con aggressioni in aumento contro la popolazione civile era necessario riconoscere questa "legittima autodifesa". Per quanto riguarda le critiche di diversi esponenti di Unidas Podemos, partner di minoranza del governo, la ministra della Difesa ha sottolineato che la vicepresidente, Yolanda Diaz (nuova leader del partito dopo l'uscita di scena di Pablo Iglesias) ha "sostenuto" la decisione. (Spm)