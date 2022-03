Paralimpiadi: Comitato internazionale vieta partecipazione ad atleti di Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia non potranno partecipare alle Paralimpiadi invernali di Pechino. Lo ha confermato il Comitato paralimpico internazionale (Ipc). In una nota, il comitato ha dichiarato: "A seguito di una riunione convocata appositamente, il consiglio di amministrazione dell'Ipc ha deciso di rifiutare le iscrizioni federazioni atletiche di Russia e Bielorussia ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. Ciò significa che i para-atleti di questi Paesi non potranno più partecipare ai Giochi che si sono aperti il ​​4 marzo 2022". Si tratta di una svolta significativa rispetto alla situazione di ieri, quando l'Ipc ha affermato che gli atleti dei due Paesi sarebbero stati autorizzati a competere, ma sotto delle bandiere neutrali. Andrew Parsons, membro dell'Ipc, ha affermato che l'inversione di marcia è stata effettuata dopo che "un numero schiacciante di membri" ha subito delle forti pressioni da parte delle rispettive federazioni di appartenenza. "Diversi comitati paralimpici nazionali, alcuni dei quali sono stati contattati dai loro governi, squadre e atleti, stanno minacciando di non partecipare alle competizioni", ha spiegato Parsons all'emittente televisiva "Sky News". "Garantire la sicurezza e la protezione degli atleti è di fondamentale importanza per noi e la situazione nei villaggi degli atleti si sta aggravando e ora è diventata insostenibile", ha aggiunto il membro dell'Ipc. (Res)