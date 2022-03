Tim: Labriola, in corso esame offerta Kkr, riteniamo di poter generare altrettanto valore internamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kkr ha avanzato una manifestazione di interesse legittima nei confronti di Tim, anche se permangono alcuni elementi di incertezza che rendono la proposta poco comparabile con le prassi del mercato finanziario: stiamo passando agli advisor tutte le informazioni necessarie perché aiutino il consiglio di amministrazione a prendere decisioni adeguate rispetto all’attuale contesto. Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante la conference call organizzata questa mattina con le agenzie di stampa. “Per quel poco che ci è dato sapere, l’offerta di Kkr sembra voler valorizzare gli asset del Gruppo in modo simile a quello che abbiamo proposto nel nuovo piano al 2024, tramite la separazione della rete, la disintegrazione verticale e la valorizzazione degli altri asset: riteniamo che Kkr, avendo avanzato una manifestazione di interesse ad un determinato prezzo, preveda di generare un valore superiore, e noi pensiamo di poter generare lo stesso valore applicando queste modalità internamente”, ha spiegato, precisando che cambiare la struttura e l’organizzazione del Gruppo “non significa fare cose differenti in termini di business: dobbiamo accelerare la copertura della rete Ftth, sviluppare il segmento dei grandi clienti e continuare a puntare sul cloud per continuare a vincere”. (Rin)