Pakistan-India: si conclude la riunione annuale della Commissione permanente Indo (2)

- La parte indiana ha accettato di esaminare le obiezioni e di replicare con dati aggiuntivi, una risposta che dovrebbe essere trasmessa entro due settimane. Inoltre, ha accettato di organizzare la visita di una squadra pachistana entro l’anno in corso. Tra gli altri temi in agenda: la comunicazione sulle inondazioni nella stagione in corso, il mantenimento del flusso d’acqua del Sutlej e la programmazione dei prossimi appuntamenti. In base al Trattato i due Paesi condividono le acque di sei fiumi del bacino dell’Indo. L’India ha il controllo dei tre fiumi orientali – Sutlej, Beas e Ravi – mentre il Pakistan dei tre occidentali: Indo, Chenab e Jhelum. (segue) (Inn)