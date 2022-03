Pakistan-India: si conclude la riunione annuale della Commissione permanente Indo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della questione del Kashmir, gli scambi tra India e Pakistan sono ridotti al minimo. Ogni primo gennaio vengono scambiate le liste delle proprie installazioni nucleari, in base all’Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations, accordo del 1988, entrato in vigore nel 1991, che vieta gli attacchi contro i rispettivi siti atomici. Due volte all’anno, il primo gennaio e il primo luglio, vengono scambiati gli elenchi dei detenuti civili dell’altro Paese. Sul fronte diplomatico dal 2016 i colloqui a livello governativo si sono limitati a conversazioni telefoniche tra i consiglieri per la sicurezza nazionale. Dal 2020 le rispettive ambasciate, bersagli di accuse di spionaggio, sono state ridimensionate. L’unico tema di dialogo negli ultimi anni è stato quello sul Corridoio di Kartarpur, un passaggio transfrontaliero per collegare luoghi sacri del sikhismo del Punjab indiano e del Punjab pachistano, inaugurato nel novembre del 2019. Il 25 febbraio 2021 i responsabili delle operazioni militari hanno concordato di rispettare il cessate il fuoco e gli altri accordi e di aprire una linea diretta di comunicazione per cercare di superare i problemi che ostacolano la pace. (Inn)