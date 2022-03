Tim: Labriola, uniche interlocuzioni dirette con Kkr riguardano Fibercop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kkr è un’importante partner industriale di Tim all’interno di Fibercop: siamo soddisfatti della collaborazione che abbiamo con loro su quel fronte. Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante la conference call organizzata questa mattina con le agenzie di stampa. “Preciso che le uniche interlocuzioni che abbiamo con Kkr allo stato attuale riguardano la componente Fibercop, in cui abbiamo un dialogo importante e costruttivo: per quanto riguarda la manifestazione di interesse, i nostri contatti sono avvenuti esclusivamente attraverso gli advisor e sono stati tutti volti a cercare di capire meglio le modalità con cui intendessero procedere”, ha detto, smentendo di aver approcciato Kkr "per sfilarci dall'offerta". (Rin)