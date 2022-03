Energia: Gelmini, governo sosterrà famiglie, libertà vale più di mezzo punto Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà e i principi che stiamo difendendo in Ucraina valgono più di mezzo punto di Pil. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a Radio Capital, parlando dei possibili problemi di approvvigionamento energetico e di rincaro dei prezzi legati al conflitto in Ucraina. “Siamo consapevoli che le sanzioni potranno avere un impatto sull’economia italiana“ ma “il governo è pronto a sostenere le famiglie, come fatto durante l’emergenza Covid”, ha aggiunto. “Al momento non ci saranno problemi di forniture ma bisogna fare una riflessione sula fatto che non possiamo dipendere dall'estero", ha ribadito il ministro.(Rin)