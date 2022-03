Ucraina: Francia, da inizio crisi arrivati 800 ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della crisi sono 800 gli ucraini arrivati in Francia, spesso per transitare in Spagna o nel Regno Unito. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, all'emittente radiofonica "France Inter". Darmanin ha sottolineato le difficoltà per i profughi ucraini nel raggiungere il Regno Unito dopo la Brexit. "Una famiglia con otto bambini è bloccata alle porte di Calais da 48 ore perché gli viene rifiutato un visto per recarsi in Regno Unito", ha spiegato Darmanin. "C'è una situazione di emergenza", ha continuato il ministro. Alla frontiera di Nizza, "sono tre giorni che si vedono famiglie" che "arrivano in un Paese che non conoscono", ha spiegato Darmanin. (Frp)