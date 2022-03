++ Libia: rapiti ministri Esteri e Cultura del nuovo governo Bashagha ++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e della Cultura del nuovo governo libico di Fathi Bashagha, rispettivamente l’ex ambasciatore libico in Italia Hafed Gaddour e la dottoressa Salha al Drouqi, sono stati rapiti oggi dalle milizie di Misurata. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti libiche, confermando le indiscrezioni circolate stamane dopo che un convoglio del nuovo esecutivo sarebbe stato bersagliato da colpi di arma da fuoco mentre lasciava la città di Misurate in direzione di Sirte. Ad entrare in azione sarebbe stata la Forza congiunta di Misurata, fedele al Governo di unità nazionale del premier uscente Abdulhamid Dabaiba. L’episodio è avvenuto dopo la chiusura dello spazio aereo disposta dalle autorità al potere a Tripoli per ostacolare la cerimonia di giuramento del nuovo esecutivo prevista oggi a Tobruk, nell’est della Libia. Ieri sera, Dabaiba ha pronunciato un discorso di condanna delle “frodi” e del “tradimento” di Tobruk, minacciando provvedimenti durissimi. Da parte sua, Bashagha si è rivolto al procuratore generale, Al Siddiq Al Sour (peraltro suo cugino), per denunciare la chiusura dello spazio aereo da parte di Dabaiba, un comportamento a suo giudizio punibile “con la pena di morte ai sensi dell'articolo 204 del codice penale libico”. Nella notte, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha preso una posizione piuttosto netta contro il nascente governo Bashagha, chiedendo di fatto un nuovo voto di fiducia più trasparente. (Lit)