- Nei giorni scorsi, in provincia di Latina, i carabinieri del Nas hanno denunciato un medico odontoiatra che, in assenza della prevista vaccinazione anti-Covid, esercitava illecitamente la professione verso propri pazienti, con i quali aveva necessariamente contatti ravvicinati, creando in tal modo il concreto pericolo di contagio. Lo studio odontoiatrico è stato sequestrato. (Rer)