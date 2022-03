Ucraina: 25.924 cittadini in fuga sono entrati in Romania nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero di 25.924 cittadini ucraini sono entrati in Romania nelle ultime 24 ore, con un aumento dell'8 per cento rispetto al giorno precedente Lo riferisce l'Ispettorato generale della polizia di frontiera in un comunicato. "Il 2 marzo, in 24 ore, a livello nazionale, 78.318 persone sono entrate in Romania attraverso i valichi di frontiera, di cui 25.924 cittadini ucraini (in aumento dell'8 per cento rispetto al giorno precedente). Al confine con l'Ucraina sono entrati in Romania 11.171 cittadini ucraini (in aumento del 6,9 per cento) e al confine con la Moldova sono entrati 12.511 cittadini ucraini (in aumento dell'8,5 per cento). In uscita dalla Romania, 82.946 persone hanno espletato le formalità, di cui 19.575 erano cittadini ucraini (in aumento del 10 per cento)", si legge nel comunicato. Dall'inizio della crisi, a livello nazionale, 139.050 cittadini ucraini sono entrati in Romania di cui 87.676 cittadini ucraini hanno già lasciato il Paese. (Rob)