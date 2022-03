Tim: Labriola, Open Fiber è il partner più interessante per la rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp), con Open Fiber, è chiaramente il partner industriale più interessante per Tim sul fronte della rete. Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante la conference call organizzata questa mattina con le agenzie di stampa. “Sta poi a loro fare le opportune verifiche e analisi, per fare discussioni più pragmatiche e spiegare le eventuali efficienze di tale operazione”, ha detto, aggiungendo, in merito all’esame in corso sulla manifestazione di interesse avanzata da Kkr, che “i nostri advisor stanno facendo le opportune valutazioni per aggiornare il consiglio di amministrazione, ma data l’evoluzione della situazione non mi esprimo su date specifiche”. (Rin)