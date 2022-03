Ucraina: Ungheria revoca misura che impediva ingresso a ucraini senza passaporto biometrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha deciso di revocare la misura precedentemente annunciata che impediva ai cittadini ucraini senza passaporto biometrico di entrare nel Paese. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, su Twitter in seguito a un colloquio con l'omologo ungherese, Peter Szijjarto. "Ho appena parlato con il ministro degli Affari esteri ungherese, Peter Szijjarto, che mi ha informato che, dopo l'intervento della Romania, le autorità ungheresi hanno deciso di revocare la misura precedentemente annunciata con la quale i cittadini ucraini non potevano entrare in Ungheria senza passaporti biometrici", ha scritto Aurescu. "Grazie, Peter Szijjarto, per questa decisione a sostegno del popolo ucraino che è così colpito dall'aggressione russa contro l'Ucraina", ha aggiunto Aurescu. L'Ispettorato generale della polizia di frontiera ha annunciato mercoledì che le autorità di frontiera ungheresi hanno informato i dipartimenti territoriali della polizia di frontiera che, a partire dal 2 marzo, alle 15:45 (le 14:45 in Italia), al confine rumeno-ungherese, l'ingresso nel territorio dell'Ungheria è consentito solo ai cittadini di Paesi terzi (compresi i cittadini ucraini o altre persone provenienti dall'Ucraina) che soddisfano le condizioni per l'ingresso nello spazio Schengen. (Rob)