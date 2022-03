© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è uno strumento straordinario per ricucire i divari del Paese, un piano che l’Ue ha voluto per i territori. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a Radio Capital sottolineando come i progetti riguardino tutte le aree, da Nord a Sud. “Sarebbe un’occasione sprecata dividerci su fazioni opposte”, ha sottolineato.(Rin)