Libia: 30 parlamentari respingono fiducia nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 30 membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk hanno annunciato 2l'invalidità degli esiti delle due sessioni della Camera del 22 febbraio e del primo marzo", rispettivamente sulla designazione e la fiducia a un nuovo governo, per presunte violazioni del regolamento interno del parlamento e il mancato raggiungimento del quorum minimo. Lo hanno reso noto gli stessi membri in una dichiarazione congiunta, sottolineando che quanto è stato emesso dal parlamento nel corso delle suddette due sessioni "viola anche la road map e le condizioni per la candidatura e la rappresentanza geografica", oltre a "confiscare il diritto del popolo a tenere il processo elettorale". I firmatari hanno sottolineato la loro adesione al diritto elettorale e il loro rifiuto di qualsiasi percorso, procedura o legge che lo contraddica, esprimendo il loro rifiuto di "estendere le istituzioni transitorie qualunque sia la giustificazione". (Lit)