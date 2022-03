Moldova: ministro Esteri francese Le Drian e commissario europeo Lenarcici oggi a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Francia, Jean Yves Le Drian, e il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, arrivano oggi a Chisinau a sostegno della Moldova nel contesto degli sforzi di gestione delle crisi dei rifugiati. Lo afferma in una nota la diplomazia moldava. Il programma prevede incontri con la presidente Maia Sandu e l'omologo moldavo Nicu Popescu. I colloqui affronteranno le modalità di gestione dei problemi posti dalla guerra in Ucraina, la necessità di assistenza e misure concrete a sostegno del rafforzamento della resilienza della Moldova. (Rob)