Ue: Gentiloni, prezzi saranno alti per la maggior parte del 2022 dato clima incertezza

- Se non è possibile stabilire con certezza l'impatto economico delle sanzioni alle Russia e l'ulteriore aumento dell'inflazione a causa della guerra in Ucraina, ci si aspetta che i prezzi saranno alti per la maggior parte del 2022 in quanto tutto "dipende da una situazione" estremamente incerta e mutevole. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista al quotidiano "El Pais", secondo il quale la guerra "influenzerà la ripresa, ma non la farà deragliare". A questo proposito, Gentiloni ha evidenziato che "un rischio è che la fiducia cada, e questo indebolirebbe il consumo e gli investimenti. Un altro è il prezzo dell'energia". Le scorte di gas nell'Ue - ha spiegato il commissario Ue - sono "un po' più basse" dell'anno scorso, un fatto che rende necessario un "reintegro". Per Gentiloni un terzo rischio è rappresentato dalle catene di approvvigionamento. Il commercio con la Russia rappresenta solo il 5 per cento per l'Ue, e il 37 per cento nel senso opposto, ha detto Gentiloni, aggiungendo che, pertanto, questo "non è un grosso problema, ma deve essere monitorato". In tal senso, il commissario Ue ha detto che bisogna "tenere d'occhio" i prezzi del grano o dell'olio di girasole che "stanno salendo alle stelle" e ci sono materiali come il titanio e il palladio, che sono strategici nell'industria. Per Gentiloni, l'ultimo rischio è quello finanziario, anche se ha assicurato che è "inferiore" a quello del 2014. "È molto più grande nel caso della Russia", ha spiegato il commissario. (Spm)