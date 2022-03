Norvegia: fondo sovrano a fine 2021 deteneva investimenti in Russia per 2,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano della Norvegia, il più grande al mondo, alla fine del 2021 deteneva investimenti in Russia per un valore di circa 27 miliardi di corone (2,74 miliardi di euro), equivalenti allo 0,2% del suo valore totale e in calo rispetto ai 30 miliardi di corone dell'anno precedente. Già domenica scorsa le autorità di Oslo avevano reso noto che il fondo petrolifero avrebbe prima congelato e poi ceduto le sue attività in Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina. Queste attività consistevano in azioni di 51 società: le partecipazioni di maggior valore erano in Gazprom, Sberbank e Lukoil, che insieme rappresentavano i due terzi del totale. (Sts)