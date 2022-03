Fisco: Gelmini su catasto, oggi proposta di mediazione di FI per soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma fiscale "c'è un confronto in Parlamento, mi auguro che i toni non venganoesasperati” ma "se serve esplicitare ancora meglio che non ci saranno aumenti delle tasse sulla casa, allora è positivo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a Radio Capital, aggiungendo che "FI vuole avanzare - immagino nella giornata di oggi - una proposta di mediazione, che sia risolutiva della questione", ha concluso.(Rin)