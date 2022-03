Brasile: ministro Agricoltura, Paese ha scorte fertilizzanti fino a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile importa circa l'85 per cento dei fertilizzanti che consuma appartenenti al cosiddetto gruppo "NPK" (azoto, fosforo e potassio). Nel caso del potassio e dell'azoto, la dipendenza dall'estero raggiunge il 95 per cento. La Russia fornisce tutti e tre i prodotti al Brasile e ad altri paesi. Le sanzioni finanziarie applicate contro Mosca a seguito dell'invasione dell'Ucraina, dovrebbero incidere sulle esportazioni di fertilizzanti. Anche la Bielorussia è uno dei principali fornitori di potassio, tuttavia le forniture da questo paese erano state sospese a dicembre 2021 per effetto delle sanzioni dell'Unione europea in rappresaglia contro pratiche antidemocratiche del presidente Alexander Lukashenko. Il blocco dei porti della Lituania alle merci bielorusse aveva interrotto l'export. (segue) (Brb)