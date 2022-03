Brasile: ministro Agricoltura, Paese ha scorte fertilizzanti fino a ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Dias ha annunciato che si recherà in Canada il 12 marzo per negoziare un aumento della fornitura di potassio verso il Brasile. Il Canada è infatti tra i principali produttori ed esportatori mondiali di fertilizzante. "Il nostro più grande problema è relativo al potassio. Importiamo oltre il 90 per cento di ciò che consumiamo. Questo è il prodotto che ci preoccupa di più. Il Brasile e altri paesi avranno sempre più bisogno di questa fornitura dal Canada", ha concluso Dias. (Brb)