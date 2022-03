Ucraina: colloquio Qureshi-Borrell, Pakistan esprime preoccupazione e invoca diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha ricevuto una telefonata dall’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borell. Nel colloquio sono stati scambiati punti di vista sulla situazione attuale in Ucraina e sulla sessione straordinaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce un comunicato pubblicato oggi dal ministero degli Esteri di Islamabad. Qureshi, si legge nella nota, ha ricordato che il primo ministro pachistano, Imran Khan, si è rammaricato per “la situazione tra Russia e Ucraina” e ha auspicato una soluzione diplomatica, sottolineando gli effetti negativi del conflitto sui Paesi in via di sviluppo. Esprimendo “profonda preoccupazione per la recente svolta degli eventi”, Qureshi ha ribadito la posizione di principio del Pakistan, “ancorata alla promozione della risoluzione pacifica delle controversie attraverso il dialogo e la diplomazia”. (segue) (Inn)