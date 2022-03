Ucraina: premier ungherese Orban, non porremo veto a sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria non porrà il veto alle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia e l'unità dei 27 Paesi membri è fondamentale vista la guerra in corso in Ucraina. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, al portale “mandiner.hu”, ribadendo che l'Ungheria condanna inequivocabilmente quanto sta avvenendo in Ungheria. Orban, che è stato fortemente criticato dall'opposizione ungherese per i suoi legami con la Russia, ha segnalato quello che ha definito un aggiustamento delle relazioni a causa della guerra, aggiungendo però che ciò non dovrebbe avere un impatto sugli accordi energetici. Questa settimana, l'Ungheria ha aderito a un'iniziativa di Paesi membri dell'Ue per avviare colloqui di adesione con la vicina Ucraina, ma l'Ungheria, membro della Nato, ha rifiutato di inviare delle armi letali attraverso il suo territorio fino al suo vicino orientale. "Per quanto riguarda le sanzioni, non porremo loro il veto. Non impediremo all'Ue di imporre sanzioni alla Russia. Ora l'unità dell'Ue è fondamentale", ha detto Orban. I legami fra l'Ungheria e la Russia sono stati "equilibrati ed equi" sino al recente passato, ma le cose sono cambiate, ha affermato il premier ungherese. "L'inizio della guerra ha creato una nuova situazione anche per l'Ungheria", ha detto Orban. "Dobbiamo adattare gli obiettivi e gli interessi ungheresi in questa nuova situazione", ha aggiunto il premier ungherese. "Condanniamo l'attacco della Russia, poiché ha lanciato una guerra contro l'Ucraina", ha detto Orban, secondo cui “le parti dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati il prima possibile". "Tutta l'Europa dovrebbe lavorare per la pace", ha concluso il primo ministro ungherese. (Vap)