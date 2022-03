Ue: Gentiloni, al momento non pensiamo a sanzioni a Russia legate all'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni adottate contro la Russia sono "molto efficaci" e fanno parte di un accordo che è stato discusso tra i ministri delle Finanze del G7. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista al quotidiano "El Pais", spiegando che sebbene ci sia un'apertura a considerare ulteriori sanzioni "ora non stiamo pensando a misure legate all'energia". Per quanto riguarda la decisione di stanziare 500 milioni per il programma militare dell'Ucraina, secondo Gentiloni è una scelta "senza precedenti" che apre un dibattito su come rafforzare la politica di difesa estera comune, che deve avvenire "ora o mai più". In merito alla sospensione delle regole fiscali europee che dovrebbero tornare ad essere applicate a partire dal 2023, il commissario europeo all'Economia ha garantito che sono soggette alla situazione economica e bisognerà guardare le previsioni di primavera. "Non siamo burocrati pazzi. Prenderemo la decisione giusta se succederà qualcosa di sostanziale. In linea di principio, le regole saranno attivate nel 2023, ma questo può cambiare se la situazione si deteriora". (Spm)