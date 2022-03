Archeologia: la Venere di Willendorf potrebbe venire dal Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statuetta paleolitica nota come Venere di Willendorf o la oolite in cui è stata scolpita, pietra calcarea tipica dell'area del Lago di Garda, potrebbero essere giunte in Austria da questo territorio. È quanto afferma un gruppo di ricerca austro-tedesco, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Conservato al Museo di Storia naturale di Vienna, il reperto è stato scoperto nel 1908 a Willendorf in der Wachau, in Bassa Austria, durante gli scavi condotti dall'archeologo Josef Szombathy. Le ultime analisi hanno dimostrato notevoli somiglianze tra la oolite in cui è stato scolpito il manufatto e quella che si trova Sega di Ala, nella provincia autonoma di Trento, non lontano dal Garda. Non vi è l'assoluta certezza che sia questo il luogo di origine della Venere, ma per i ricercatori le somiglianze dei materiali lo rendono molto probabile. È anche possibile che la roccia provenga dal bacino del Donec in Ucraina, sebbene i riscontri siano inferiori. A ogni modo, è impossibile determinare se dal Garda sia giunta in Austria la statuetta o la pietra in cui è stata scolpita. (Geb)