Usa-Russia: Washington pronta a imporre sanzioni a forniture di petrolio e gas

- Gli Stati Uniti sono pronti a valutare l'imposizione di sanzioni alle forniture di petrolio e gas dalla Russia, in risposta all'operazione militare intrapresa da quel Paese sul territorio dell'Ucraina. Lo ha dichiarato una portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. "Non abbiamo alcun interesse strategico a ridurre le forniture globali di energia. Ciò comporterebbe un aumento dei prezzi del carburante alla pompa per i cittadini americani", ha ammesso la portavoce, avvertendo però che a seconda dell'evoluzione della crisi in Ucraina l'amministrazione del presidente Joe Biden potrebbe ricorrere anche al blocco del petrolio dalla Russia. "E' decisamente una opzione sul tavolo, ma dobbiamo valutare con attenzione quale sarebbe l'impatto", ha confermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ieri, 2 marzo, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Msnbc". Nel frattempo, i prezzi del petrolio greggio continuano ad aumentare: i future sul petrolio Brent hanno raggiunto 116,83 dollari al barile, il prezzo più alto da agosto 2013. (Nys)