Ucraina: il Giappone annuncia ulteriori sanzioni a banche russe

- Il Giappone si prepara a congelare gli asset di altre quattro banche russe in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro delle finanze giapponese, Shunichi Suzuki, che però non ha divulgato i nomi dei quattro istituti di credito. Ieri, 2 marzo, il governo giapponese ha annunciato il congelamento degli asset delle banche di Stato russe Promsvyazbank and Vnesheconombank e della banca centrale russa. (segue) (Git)