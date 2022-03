Ucraina: il Giappone annuncia ulteriori sanzioni a banche russe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Giappone, Shunichi Suzuki, ha tenuto il 28 febbraio un colloquio telefonico con la segretaria del Tesoro Usa Janet Yellen, con la quale ha discusso il coordinamento delle misure di natura finanziaria adottate in risposta all'offensiva militare russa in Ucraina. I colloqui seguono la decisione del ministero delle Finanze del Giappone di congelare gli asset del presidente russo Vladimir Putin e di altri cinque funzionari russi, inclusi il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, e il ministro della Difesa Sergei Shoigu. "Per proteggere le fondamenta dell'ordine globale, il Giappone e gli Stati Uniti hanno concordato di lavorare a stretto contatto e dimostrare che gli oltraggiosi atti della Russia esigeranno un pesante prezzo", ha dichiarato il ministro giapponese a margine del colloquio. (Git)