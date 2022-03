Giappone: Covid, governo valuta ulteriore allentamento delle restrizioni agli ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando un ulteriore incremento del limite massimo agli ingressi giornalieri nel Paese, che il primo marzo scorso è stato innalzato da 3.500 a 5mila persone. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il limite potrebbe essere ulteriormente innalzato a 7mila ingressi giornalieri. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, potrebbe discutere pubblicamente la questione nel corso di una conferenza stampa già oggi, 3 marzo. Nei giorni scorsi il governo del Giappone ha ridotto in linea di principio il periodo di quarantena per le persone in arrivo nel Paese da sette a tre giorni; non è esclusa, nel prossimo futuro, la revoca dell'obbligo di quarantena per le persone che abbiano assunto tre dosi di vaccino e previa presentazione dell'esito di un test molecolare negativo. (segue) (Git)