Indo-Pacifico: Biden terrà summit online coi leader del Quad nella giornata di oggi

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prenderà parte oggi ad un summit online con i leader degli altri Paesi membri del "Quad": Giappone, India e Australia. Lo ha confermato tramite una nota il ministero degli Esteri dell'India, secondo cui i leader del quartetto "si scambieranno opinioni e valutazioni in merito ai più importanti sviluppi nell'Indo-Pacifico". La nota precisa che il primo ministro indiano, Narendra Modi, prenderà parte all'incontro "con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro dell'Australia Scott Morrison e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida". I leader del Quad hanno tenuto il loro primo summit in presenza a Washington lo scorso settembre. L'incontro in videoconferenza di oggi consentirà di "proseguire il dialogo" e "valutare gli sforzi tesi ad attuale le iniziative dei leader annunciate nell'ambito dell'agenda" del Quad. (Inn)