Ucraina: Zelensky, occupanti russi riceveranno una "feroce resistenza"

- Gli occupanti russi dai cittadini ucraini riceveranno solo una cosa: una feroce resistenza. È quanto dichiarato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio televisivo rivolto questa mattina alla nazione. “Questa resistenza la ricorderanno per sempre e mostrerà che non rinunciamo a ciò che è nostro, si ricorderanno cos'è una guerra patriottica. Sì, per noi ucraini, questa è una guerra patriottica. Sappiamo come iniziano le guerre patriottiche e sappiamo come finiscono per gli invasori", ha detto Zelensky. "Il nostro esercito sta facendo di tutto per annientare completamente il nemico. Quasi 9 mila russi sono stati uccisi in una settimana”, ha aggiunto il capo dello Stato ucraino, fornendo un dato al momento non verificabile. “L'Ucraina non vuole essere coperta dai cadaveri dei soldati. Andate a casa con tutto il vostro esercito. Dite ai vostri ufficiali che volete vivere. Che volete vuoi morire ma vivere. Dobbiamo fermare la guerra e riportare la pace il prima possibile", ha continuato Zelensky, rivolgendosi direttamente ai militari russi. (Kiu)