Ucraina: diverse esplosioni nella notte a Kiev

- Per gran parte della notte appena trascorsa potenti esplosioni sono state udite a Kiev, la capitale dell’Ucraina, e in altre città del Paese. Alle 2 di notte ora italiana, quattro forti esplosioni hanno illuminato il cielo notturno di Kiev ma non è chiaro al momento quali fossero gli obiettivi dell'attacco o quante persone potrebbero essere rimaste coinvolte, anche se il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha fatto sapere questa mattina che al momento non risultano esserci vittime. Questi quattro episodi, tuttavia, giungono solo dopo un’altra forte deflagrazione avvenuta vicino alla stazione ferroviaria centrale di Kiev, in un’area molto vicina a dove centinaia di sfollati si stanno riparando dai bombardamenti russi. Un consigliere del ministero dell'Interno ucraino ha affermato che diversi danni alle infrastrutture sono stati causati dalla caduta di un missile dopo che era stato intercettato dai sistemi di difesa aerea. “Un importante gasdotto per il riscaldamento è stato danneggiato”, ha aggiunto il funzionario del dicastero di Kiev. Oltre a Kiev le sirene di allerta aerea sono state attivate nella notte nell’intera regione che circonda la capitale, oltre che a Lviv, Zhytomyr, Frankivsk, Chernihiv e Odessa.(Kiu)