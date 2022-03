Usa-Bahrein: Blinken incontra principe della Corona Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il principe della Corona e primo ministro del Bahrein, Salman bin Hamad al Khalifa. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, ricordando che Salman si trova negli Stati Uniti in occasione del lancio del secondo Dialogo strategico bilaterale tra i due Paesi. Durante l'incontro è stata affrontata "una serie di questioni politiche bilaterali e regionali, incluse iniziative congiunte di pace e sicurezza, cooperazione economica, scambi tra persone e per la promozione dei diritti umani". Blinken e Salman hanno anche discusso "l'attacco non provocato e ingiustificato della Russia contro l'Ucraina": il segretario di Stato Usa ha elogiato il Bahrein per il suo sostegno alla risoluzione dell'Assemblea generale Onu che condanna l'operazione militare russa, per aver agevolato lo scorso anno le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan e per i progressi nell'attuazione degli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni con Israele. (Nys)