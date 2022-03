Usa: presidente Fed Powell conferma piani per l'aumento dei tassi di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve statunitense (Fed) si attiene ai piani per l'aumento del tasso di riferimento chiave entro la fine del mese di marzo. Lo ha dichiarato ieri, 2 marzo, il presidente della Fed, Jerome Powell, a dispetto del clima di incertezza generato dal conflitto in Ucraina. "Con un tasso di inflazione ben al di sopra del 2 per cento e un solido mercato del lavoro, riteniamo appropriato innalzare il margine di riferimento del tasso di sconto federale in occasione del nostro incontro in programma questo mese", ha dichiarato Powell nel corso di una audizione presso la commissione Servizi finanziari della Camera dei rappresentanti federale. Il presidente della Fed ha però ammesso che gli effetti a breve termine sull'economia Usa del conflitto in Ucraina e delle sanzioni imposte alla Russia sono "altamente incerti". (Nys)