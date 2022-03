Ucraina: membro delegazione Kiev, colloqui odierni non si terranno a Belovezhskaya Pushcha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro della delegazione ucraina per i colloqui con la Russia, David Arakhamia, ha dichiarato ieri sera su Facebook che i negoziati odierni non si sarebbero svolti nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, un parco nazionale situato in territorio bielorusso vicino al confine polacco. Ieri il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, aveva affermato che la parte ucraina era partita in serata da Kiev e sarebbe giunta presso il luogo delle trattative questa mattina. Secondo Medinsky, l'ipotesi di un cessate il fuoco sarà sul tavolo dei negoziati. (Kiu)