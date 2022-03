Libia: spari a Misurata contro convoglio ministri nuovo governo diretto a Tobruk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comunicato del portavoce del segretario generale, Stéphane Dujarric, afferma che il numero uno dell'Onu "è preoccupato dalle segnalazioni secondo cui il voto tenuto alla Camera dei rappresentanti non ha risposto agli standard di trasparenza e procedurali, inclusi atti di intimidazione prima della sessione". L'Onu "ribadisce l'importanza di preservare l'unità e la stabilità faticosamente conseguita in Libia dopo la firma dell'accordo di cessate il fuoco nell'ottobre 2020". Guterres "evidenzia la necessità di dare espressione alle aspirazioni di oltre 2,8 milioni di cittadini libici che si sono registrati per il voto e che hanno scelto i loro leader tramite elezioni credibili, trasparenti e inclusive", sulla base di una "cornice costituzionale e legale solida". La nota anticipa anche che la consigliera speciale del segretario generale per la Libia, Stephanie Williams, "intende convocare il prima possibile un comitato congiunto della Camera dei rappresentanti e dell'Alto consiglio di Stato (...) per stabilire una base di consenso costituzionale che conduca a elezioni nazionali il prima possibile". (Lit)