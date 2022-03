Ucraina: Pentagono, convoglio militare russo fermo a 25 chilometri da Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convoglio di mezzi militari dell'Esercito russo lungo oltre 60 chilometri e diretto verso il centro di Kiev non avrebbe compiuto alcun progresso significativo nell'arco delle ultime 48 ore, avanzando soltanto di una manciata di chilometri. E' quanto afferma il dipartimento della Difesa Usa, secondo cui l'avanzata del convoglio è "in stallo" alle porte della capitale dell'Ucraina. Secondo il portavoce del Pentagono, John Kirby, i mezzi russi "non hanno compiuto secondo le nostre stime alcun progresso nell'arco delle ultime 24-36 ore". Il portavoce ha ipotizzato che le forze russe dirette verso Kiev si siano raggruppate per valutare i progressi compiuti sino ad ora, che secondo l'intelligence Usa sarebbero stati deludenti rispetto ai piani bellici di Mosca. (Nys)