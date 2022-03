Ucraina: forze armate, offensiva russa procede senza "successi", Mariupol resiste all'assedio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offensiva delle forze russe in Ucraina non sta ottenendo “successi” e la città di Mariupol, il principale porto sul Mar d’Azov, resta sotto il controllo dell’esercito. È quanto si legge nell’ultimo aggiornamento diramato dalle forze armate ucraine, secondo cui proprio Mariupol, obiettivo di intensi bombardamenti, continua tuttavia a resistere. Secondo quanto riferito, le forze russe hanno proseguito il loro assalto alle aree vicine a Kiev, in particolare Vyshgorod, Fastiv e Obukhiv, ma altri accampamenti militari russi sono stati rilevati in altre aree che circondano la capitale ucraina. La situazione resta in divenire anche nei dintorni di Odessa, altra città meridionale dell’Ucraina e altro porto particolarmente importante per consolidare l’asse meridionale dell’avanzata russa. In quest’area, oltre al lancio di razzi contro il centro della città, sono state rilevate truppe aviotrasportate di paracadutisti russi. (Kiu)