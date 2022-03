Russia: introdotta commissione 30 per cento su acquisto valuta estera in borsa da privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia ha disposto l'addebito da oggi di una commissione di almeno il 30 per cento sugli acquisti di valuta estera in Borsa effettuati da persone fisiche. La commissione del 30 per cento che gli agenti devono prelevare dagli individui quando acquistano valuta estera in Borsa parifica le condizioni competitive con le banche, in quanto gli istituti di credito hanno l'opportunità di incassare il differenziale tra il tasso di acquisto e quello di vendita della valuta. In precedenza, la Banca di Russia aveva emanato una misura che vieta temporaneamente agli agenti intermediari di eseguire operazioni su richiesta di clienti stranieri in merito alla vendita di titoli azionari. (Rum)