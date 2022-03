Russia: Maersk sospende ordini trasporto container refrigerati a San Pietroburgo e Kaliningrad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di trasporti marittimi danese Maersk ha sospeso l'accettazione di nuovi ordini per il trasporto di container refrigerati da e per i porti russi di San Pietroburgo e Kaliningrad. Lo afferma la stessa Maersk in una nota, aggiungendo che i terminal di Novorossijsk e dell'Estremo Oriente russo restano attualmente aperti. Il primo marzo la compagnia aveva annunciato una sospensione di nuovi ordini verso Russia, una decisione che non si applica alla consegna di beni essenziali come generi alimentari, attrezzature mediche e forniture umanitarie. (Rum)