Imprese: Tim, nel quarto trimestre 2021 ricavi in lieve calo, scende anche Ebitda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2021 i ricavi del Gruppo Tim si sono attestati a quattro miliardi di euro, con una flessione del 4,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stando alla relazione finanziaria al 31 dicembre 2021 approvata dal consiglio di amministrazione, i ricavi da servizi sono stati pari a 3,6 miliardi di euro con una riduzione di 2,8 punti percentuali. Il margine operativo lordo (Ebitda) organico di Gruppo è pari a 1,4 miliardi di euro, con una flessione del 21,9 per cento, mentre quello della business unit Domestic si attesta ad un miliardo, in diminuzione del 28,5 per cento. In crescita del 3,4 per cento, invece, l’Ebitda di Tim Brasil. La flessione del margine domestico, si legge nella nota, è per lo più legata, oltre al citato andamento dei ricavi, all’impatto del business del calcio sulle performance della società, ai maggiori costi per lo start-up dei nuovi business digitali e ad altri accantonamenti per rischi commerciali. Il dato after lease di Gruppo si è attestato a 1,2 miliardi di euro, con una flessione del 25,7 per cento, mentre mentre a livello domestico è stato pari a 0,9 miliardi con un calo del 31,5 per cento. Per quanto riguarda gli investimenti, sempre nel quarto trimestre, gli investimenti si sono attestati a 1,3 miliardi di euro con una riduzione del 3,8 per cento escluse licenze. (Com)