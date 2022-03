Tim: da Ardian offerta per acquistare quota in Inwit, mandato a Labriola per negoziare accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha comunicato di aver ricevuto, da un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian, un’offerta vincolante per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2 per cento di Inwit. L'operazione proposta, si legge in una nota, è strutturata in modo da non far sorgere alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto ed è soggetta ad una serie di condizioni sospensive. Il board, valutando positivamente l’offerta, ha dato mandato a Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale, di negoziare l’accordo. (Com)