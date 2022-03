Imprese: Tim, nel 2021 indebitamento finanziario netto in calo di 1,139 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2021 l’indebitamento finanziario netto rettificato del Gruppo Tim ammonta a 22,187 miliardi di euro, in calo di 1,139 miliardi rispetto al precedente esercizio. Stando alla relazione finanziaria annuale approvata dal consiglio di amministrazione, il flusso di cassa della gestione operativa è positivo per 1,444 miliardi di euro, ovvero 1,879 miliardi al netto di 435 milioni connessi all’acquisizione dei diritti d’uso di frequenze per servizi di telecomunicazioni. (Com)