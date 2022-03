Ucraina: Regno Unito e altri 38 Stati si rivolgono a Cpi per crimini Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e altri 37 paesi alleati si sono rivolti alla Corte penale internazionale dell’Aia (Cpi) per denunciare “le atrocità in Ucraina”. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un messaggio su Twitter. “La Russia sta usando la forza indiscriminata contro civili innocenti nella sua invasione illegale e non provocata dell'Ucraina. Il regime (del presidente russo Vladimir) Putin deve essere ritenuto responsabile”, aggiunge il capo della diplomazia di Londra.(Rel)