Imprese: Tim, valutazione offerta Kkr sarà conclusa rapidamente

- Con la finalizzazione del piano industriale di Tim, gli advisor finanziari e legali del consiglio di amministrazione hanno ricevuto tutti gli elementi rilevanti e necessari per valutare la manifestazione d’interesse indicativa e non vincolante di Kkr. Il processo di analisi, si legge in una nota, sarà concluso rapidamente e una volta completato il board si riunirà per valutare le determinazioni di competenza e decidere i passi successivi in merito. (Com)