Usa: Senato approva legge su sicurezza cibernetica fra timori attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità una legge volta a rafforzare la sicurezza informatica, richiedendo alle aziende attive in settori critici di allertare il governo in caso di potenziali attacchi hacker o ransomware. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. Lo Strengthening American Cybersecurity Act, un pacchetto di tre progetti di legge sponsorizzato dal senatore Gary Peters, arriva mentre le autorità statunitensi esortano il settore privato a prepararsi per possibili attacchi informatici russi come rappresaglia per le sanzioni statunitensi varate in risposta all’invasione dell'Ucraina. “La guerra informatica è davvero una delle arti oscure in cui (il presidente russo Vladimir) Putin e il suo regime autoritario sono specializzati. E questo disegno di legge ci aiuterà a proteggerci dai tentativi di attacchi informatici di Putin contro il nostro Paese", ha affermato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer.(Nys)