Ucraina: 691 cittadini dell'Ecuador hanno lasciato il paese, 11 sono ancora a Kiev (2)

- Il secondo volo sarà organizzato nei prossimi giorni. Il governo sta infatti cercando di convincere tutti i cittadini ecuadoriani a fare rientro in patria. Anche i 123 che si trovano fuori dai confini ucraini ma non vogliono tornare in Ecuador. Si tratta principalmente di studenti. Le autorità dei paesi dell'Unione europea hanno concesso un permesso speciale di 15 giorni per gli ecuadoriani in fuga dal conflitto. Al termine di questi saranno considerati clandestini. Il ministro Holguin, ha fatto appello alle famiglie di questi, oltre che a quelle degli 11 concittadini che si trovano ancora in Ucraina e non vogliono lasciare Kiev, perché li convincano ad allontanarsi dal paese. Il governo ha anche previsto che chi si rifiuti di tornare in patria dovrà firmare una liberatoria in cui si assume la responsabilità, a proprio rischio e pericolo, di rimanere in Ucraina, o in un paese Ue sprovvisto di documenti validi. (Brb)