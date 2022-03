Ucraina: 70 volontari giapponesi pronti a prendere le armi contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 70 cittadini giapponesi, perlopiù ex militari delle Forze di autodifesa, hanno risposto a un messaggio pubblicato via Twitter dall'ambasciata dell'Ucraina a Tokyo, e ora rimosso, che sollecitava volontari da tutto il mondo per prendere parte alle operazioni militari contro le forze russe. L'ambasciata aveva pubblicato il messaggio in contemporanea con un appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato la formazione di una "legione internazionale" di volontari stranieri per far fronte alle forze russe. Secondo il quotidiano "Mainichi", quasi tutti i giapponesi che hanno risposto all'appello sono maschi di età compresa tra 20 e 60 anni. L'ambasciata ucraina a Tokyo ha cancellato il messaggio che sollecitava il reclutamento di volontari nella giornata di ieri, sostituendolo con un appello a fornire assistenza nei campi medico, della prevenzione dei disastri, della tecnologia e delle comunicazioni. (Git)