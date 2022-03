Corea del Sud: il candidato del Pp Ahn si allea con il conservatore Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Ahn Cheol-oo, candidato del Partito popolare (Pp) alla presidenza della Corea del Sud, già ritenuto dai media del Paese potenziale ago della bilancia in vista del voto del 9 marzo, ha annunciato ufficialmente una alleanza politica con il candidato del partito conservatore Potere dei nazionali (Ppp), Yoon Suk-yeol. "Abbiamo concordato di lavorare assieme per cambiare il governo per il meglio", ha annunciato ieri Ahn nel corso di una conferenza stampa. "Porteremo a compimento il passaggio di potere, in vista di una grande trasformazione verso l'innovazione". Ahn e Yoon si presenteranno alle imminenti elezioni "come una squadra, colmando le reciproche debolezze". Secondo anticipazioni fornite dalla stampa sudcoreana, l'accordo tra i due candidati comporterebbe anche la fusione tra i rispettivi partiti dopo il voto, mentre non è ancora chiaro il ruolo che Ahn assumerebbe in un futuro governo di centro-destra. L'alleanza tra i candidati dei due principali partiti di opposizione rappresenta un durissimo colpo per il Partito democratico del presidente Moon jae-in e per il suo candidato alla presidenza, Lee Jae-myung, che da mesi è impegnato in un testa a testa nei sondaggi con il leader del Ppp. (segue) (Git)